23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 4 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فرقة شعبية تقدم عرضاً غنائياً داخل مطار الملك خالد بالرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مقطع فيديو فقرة غنائية نفذتها إحدى الفرق الشعبية مساء أمس السبت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ87.

ويظهر المقطع غناء الفرقة الشعبية بالدف في إحدى الصالات، وسط تفاعل ومشاركة عدد من المسافرين والعاملين بالمطار معها، ورقصهم على إيقاعاتها.

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