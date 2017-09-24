صور | 100 فلبيني يتطوعون لتنظيف شاطئ العقير بالأحساء

(أنحاء) – متابعات :-
تطوع نحو 100 مقيم فلبيني بمحافظة الأحساء، مساء الجمعة الماضية، لتنظيف جانب من شاطئ العقير، لمشاركة المواطنين فرحتهم باليوم الوطني للمملكة.
من جهته، رحب مدير بلدية العقير المهندس راشد المسلم، بالجالية الفلبينية في مخيم أمانة الأحساء، ناقلا لهم شكر أمين عام المحافظة، المهندس عادل الملحم، على هذه المبادرة التطوعية الحضارية.
بدورها، كشفت الجالية، وفقا لـ “الرياض” أن هذه المبادرة الحضارية جاءت بسبب اهتمامهم بالشاطئ والبيئة والتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن اختيار هذا اليوم إنما جاء لمشاركة القيادة والشعب السعودي فرحتهم باليوم الوطني.