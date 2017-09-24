24 سبتمبر 2017 مـ / موافق 4 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عروض جوية مبهرة للطائرات بحركات بهلوانية في سماء جدة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أقامت الهيئة العامة للترفية، احتفالاً باليوم الوطني الـ87 عروضاً جوية مبهرة في سماء مدينة جدة عصر أمس السبت، حيث تابعها الجمهور بمحاذاة الكورنيش، مقابل “رد سي مول”.

واشتملت الفعالية على عرضين للطائرات البهلوانية، تمثل الأول في طيرانها على ارتفاع 2000 قدم واستخدام الدخانين الأبيض والأخضر، ورسم لوحة جمالية جميلة في السماء.

أما العرض الجوي الثاني فكان عبارة عن حركات بهلوانية تقوم بها الطائرات، مع استخدام ألعاب نارية متخصصة على ارتفاع 2000 قدم.

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