مقطع صوتي لـ “مراقبة جوية” إماراتية تهنئ طياراً سعودياً باليوم الوطني عبر “اللاسلكي”

(أنحاء) – متابعات : ــ
هنأت مراقبة جوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، (السبت)، قائد إحدى الطائرات السعودية أثناء مروره في الأجواء الإماراتية باليوم الوطني للمملكة .
وقدمت الملّاحة الجوية التهنئة للطيار بهذه المناسبة السعيدة عبر اللاسلكي، معبرة عن مشاركة الشعب الإماراتي للشعب السعودي فرحته باليوم الوطني السابع والثمانين، متمنية دوام الود، فيما رد عليها الطيار بالشكر على المشاعر الطيبة.
#87_عام_من_المجد مراقبون في الهيئة العامة للطيران المدني بـ #دبي يهنئون الطيارين #السعوديين المحلقين في أجواء #الإمارات بـ #اليوم_الوطني٨٧_. pic.twitter.com/TV3HKBBNpf
— الثقافة والإعلام (@moci_ksa) September 23, 2017