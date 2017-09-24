24 سبتمبر 2017 مـ / موافق 4 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقطع صوتي لـ “مراقبة جوية” إماراتية تهنئ طياراً سعودياً باليوم الوطني عبر “اللاسلكي”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

هنأت مراقبة جوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، (السبت)، قائد إحدى الطائرات السعودية أثناء مروره في الأجواء الإماراتية باليوم الوطني للمملكة .

وقدمت الملّاحة الجوية التهنئة للطيار بهذه المناسبة السعيدة عبر اللاسلكي، معبرة عن مشاركة الشعب الإماراتي للشعب السعودي فرحته باليوم الوطني السابع والثمانين، متمنية دوام الود، فيما رد عليها الطيار بالشكر على المشاعر الطيبة.

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