24 سبتمبر 2017 مـ / موافق 4 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تعليم جازان” يعلن تعليق الدراسة في مدارس العارضة للأسبوع الحالي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت إدرة التعليم في منطقة جازان تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة العارضة للأسبوع الحالي.

وذكر يحيى عطيف المتحدث الرسمي لتعليم جازان أن التعليق جاء حرصاً على تهيئة مدارس المحافظة وفق خطة توأمة جديدة.

وأضاف عطيف أن القرار يشمل جميع مدارس محافظة العارضة ما عدا مدارس إسكان الروان.

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