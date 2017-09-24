صورة | البريد السعودي يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة اليوم الوطني الـ87

(أنحاء) – متابعات :-
أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة اليوم الوطني الـ87، تضمن صورة لخريطة المملكة العربية السعودية تتوسطها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حاملا سيفا وهو بالزي التراثي للعرضة السعودية.
وذكرت المؤسسة أنها عمدت على توثيق ذكرى اليوم الوطني من خلال إصدار طابع اليوم الوطني الـ87 الذي يجسد ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس.
يذكر أن مؤسسة البريد السعودي تصدر طوابع بريدية لتوثيق المناسبات الوطنية كالاحتفال باليوم الوطني، وذكرى البيعة، وموسم الحج، والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، إضافة إلى التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في كافة المجالات.