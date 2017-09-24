صور | مباريات مصارعة للفتيات في مصر تثير جدلا واسعًا.. والمدرب يكشف التفاصيل

(أنحاء) – متابعات :-
أثار حديث لاعب مصارعة مصري يقوم بتدريب الفتيات على اللعبة جدلا واسعا في مصر، بعد أن كشف عن إقامة مباريات بالفعل بين الفتيات، وأنها لاقت إعجاب الجمهور، الذي حضرها بأعداد كبيرة.
وأوضح المدرب ويدعى أشرف كابونجا” وهو مؤسس فريق المصارعة الحرة المصري غير الرسمي، أنه بدأ التدريب للجنسين منذ 5 سنوات، ولديه حتى الآن 50 لاعبا ولاعبة يقوم بتدريبهم، وأنه يقدم مباريات المصارعة للفتيات ضمن عروض تشبه عروض السيرك وليس ضمن مسابقة رسمية.
وأضاف كابونجا أن هناك إقبالًا على مصارعة الفتيات، ممن رغبن في تعلمها للدفاع عن النفس، وبدأن في الانضمام للفريق الذي يدربه، وتتراوح أعمار المنضمات إلى الفريق من 17 وحتى 48 عاما.
وأشار إلى أنه أقام مباريات للمصارعة بين الفتيات في محافظات الشرقية والإسماعيلية والقاهرة والبحيرة والجيزة والإسكندرية، حضرها مجانا جمهور غفير امتلأت بهم ساحات مراكز الشباب التي تقام فيها المباريات.
يذكر أن جدلا واسعًا شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب مباراة في المصارعة النسائية، أقيمت بين فتاتين وشهدها جمهور غفير في مدينة “القرين” بمحافظة الشرقية شمال القاهرة.