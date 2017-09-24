24 سبتمبر 2017 مـ / موافق 5 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد إقالة “غوميز” مدرب النصر.. مصادر تؤكد: سيحصل على قيمة عقده كاملاً

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر، بأن قرار إدارة النصر بإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي ريكاردو غوميز، تعني أحقيته في الحصول على قيمة عقده كاملا.

وأوضحت المصادر أن عقد المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز مع النصر يبلغ مليونين و300 الف دولار، استلم منها مبلغ 900 الف دولار، ولا يوجد في العقد أي بند لفسخه، وهذا يعني احقيته بحصوله على عقده كاملا الذي يتبقى منه قرابة مليون و400 الف دولار، وفقا لـ “الرياض”.

وكانت إدارة النصر قد كلّفت مدرب الفريق الاولمبي البرازيلي روجيريو موريس ومساعده لويس فرناندو.

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