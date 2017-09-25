صور | شقق سكنية تتحرك باتجاه الشمس في منتجع صديق للبيئة بالفلبين

(أنحاء) – وكالات :-
صمم المهندس المعماري “فنسنت كاليبو” – 40 عاما – منتجعا صديقا للبيئة يحمل اسم “نوتيلوس” من المنتظر إنشاؤه في الفلبين وسوف يسع ما يقرب من 500 ضيف.
وأوضح “كاليبو” أن المنتجع سيضم فنادق وأبراجا تضم شققا سكنية تتحرك في اتجاه الشمس، مشيرا إلى أن بناءه سيكون بالكامل من مواد أعيد تدويرها.
ووفقا لتقرير نشرته “ديلي ميل”، فإن الأبراج الفندقية في المنتجع سوف ترتفع وتنخفض كما ستتحرك حول محور مركزي لدرجة أن بعض الغرف ربما تختفي تحت الأرض.
وأفاد “كاليبو” بأنه استلهم تصميم المنتجع من مخاوف الكثيرين بشأن التغيرات المناخية واختفاء جزر وتهديدها بسبب التلوث، كما أنه تواصل مع علماء ومدافعين عن البيئة من أجل الاستفادة من المشروع في تصميم مشاريع أخرى تحافظ على البيئة.