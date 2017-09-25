24 سبتمبر 2017 مـ / موافق 5 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل وجرح عشرات المسلحين في هجوم فاشل للحوثيين قرب الحدود السعودية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أحبطت قوات الشرعية اليمنية هجوما لميليشيات الحوثيين، قرب الحدود مع السعودية، الأحد، حسبما أفادت المصادر.

ووقع الهجوم جنوب شرقي مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة لقوات الشرعية، إنه “تم إحباط الهجوم وإجبار الحوثيين على التراجع”.

وأضاف البيان أن المواجهات بين الطرفين أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الميليشيات الحوثية المتمردة.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية أنها أسقطت صاروخا بالستيا أطلقه المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من اليمن.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الصاروخ كان يستهدف مدينة خميس مشيط الواقعة جنوب غربي المملكة، التي يوجد بها قاعدة الملك خالد الجوية.

وذكر البيان أن الصاروخ “تم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر”، وأن “قوات التحالف الجوية استهدفت في حينه موقع إطلاقه”.

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