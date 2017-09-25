25 سبتمبر 2017 مـ / موافق 5 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الزكاة والدخل” تقر اللائحة النهائية لضريبة القيمة المضافة.. تعرّف على التفاصيل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأحد)، أنها أقرت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في صيغتها النهائية، المقرر تطبيقها في المملكة اعتبارا من 1 يناير 2018.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أنه استناداً إلى المادة 52 من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2 ذي القعدة 1438هـ، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المتضمن موافقة المجلس على مشروع اللائحة، تقرر الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بالصيغة المرفقة.

وكانت الهيئة قد نشرت مؤخرا لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عبر موقعها الالكتروني لمشاركة العموم في الاستطلاع حولها قبل إقرارها رسميا.

ويمكن الاطلاع على كامل اللائحة بصيغتها النهائية عبر هذا الرابط.

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