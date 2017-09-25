25 سبتمبر 2017 مـ / موافق 5 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الفيحاء” يكشف حقيقة تفاوضه مع سامي الجابر

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف محمد الدهش، المشرف العام على الفيحاء، حقيقة وجود مفاوضات مع سامي الجابر، لتولي تدريب الفريق.

وأُقيل الجابر، الأسبوع الماضي من تدريب الشباب، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بتدريب أكثر من نادٍ متعثر بالدوري السعودي، مثل الرائد، والفيحاء.

وسبق أن نفى عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد، تفاوضه مع الجابر لتدريب الفريق، بدلًا من الجزائري توفيق روابح، وهو نفس ما أكده الدهش، مشرف الفيحاء.

وقال الدهش في تصريحات إذاعية أمس الأحد: “لا توجد مفاوضات مع سامي الجابر. الروماني قنسطنطين جالكا جالكا يحظى بثقتنا الكاملة، سواء الإدارة، أو أعضاء الشرف”.

وأضاف: “أداء الفريق في تحسُّن مستمرّ، ويتبقى النتائج فقط التي ستتغير للأفضل في الجولات المقبلة بإذن الله”.

يذكر أنَّ الفيحاء، الصاعد هذا الموسم للأضواء، بدأ الدوري بالخسارة (2-1) أمام الهلال، و(5-2) أمام الاتحاد، قبل التعادل (1-1) مع التعاون، و(2-2) مع النصر.

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