تاريخية ينبع تختتم احتفالات يوم الوطن بنجاح باهر في تنفيذ الفعاليات | صور

(أنحاء) – ينبع : ــ
تواصلت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لليوم الثاني بالمنطقة التاريخية بينبع والذي تنظمه هيئة الترفيه بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بينبع.
واستمرت عروض الفرق الشعبية من الوان الفلكلور المختلفة والتي جذبت الجمهور وتفاعلوا معها بالاهازيج ومحاكاة رقصاتهم الشعبية على قرع الطبول ، وفي مساحة دام عزك ياوطن ايضا شهد تدفق العديد من الزوار الذين التقطوا الصور التذكارية وطرحوا أسئلتهم للتعرف على الاثار التي تم تصميمها والابراج.
ولم يكن ذلك الركن مقتصرا على الابراج والمعالم السياحية والاثرية بل تم عرض عدد من الصور التاريخية للملاحم والبطولات الوطنية التي قامت على أرض هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الى جانب عدد من صور لقاءاته الشهيرة مع قادة دول العالم آنذاك .
وعبر الكثير من الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه من معالم واثار تحتضنها المملكة مشيرين الى اهمية هذه المجسمات في غرس المعلومات الثقافية والتاريخية لدى الزوار بشكل عام.
وفي السطوح كان المشهد مغايرا ونجح في جذب الكثير من العوائل والزوار الذين حرصوا على متابعة المسرحية الكوميدية الوطنية والتي نجحت أيضا في ايصال رسالتها للحضور والتي ارتكزت على قيم التكاتف وحب الوطن والتعاون بين أفراد المجتمع ونجح طاقم تنفيذها في اسعاد الجمهور .
اما في جدارية المرسم الحر ابدع الرسام خالد ممدوح ابوطالب في رسم رموز الاحتفال باليوم الوطني حيث برزت رسومات مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الى جانب صورة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وصورة لولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان ، وأشار ابوطالب الى انه بدأ الرسم منذ ان بلغ الثامنه من عمره واستمرت معه الهواية وطورها بالدورات ومتابعة المحترفين في الرسم مضيفا انه كان يشعر بالحماس والفخر وهو يرسم قيادات مملكتنا الحبيبة والتي رسمها بطريقة البوب آرت.
المطاعم الشبابية المتنقلة والتي اتخذت من الساحة الغربية مكانا لها جذبت الاسر والزوار الذين اعجبوا بالكوادر السعودية الماهرة والتي ابدعت في تصميم مطاعم متنقلة تقدم افضل الوجبات .
أمين مجلس التنمية السياحية مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع سامر العنيني قال ان احتفالية اليوم الوطني حدث مهم وحظي بحضور كثيف زاد من جمال الاحتفالية مضيفا ان هذه النجاحات التي تحققت مؤخرا في تنظيم المهرجانات والاحتفالات تعد مؤشرا ايجابيا لنجاح ينبع وقدرتها على انعاش الحركة السياحية الامر الذي يجعلها قادرة على ان تكون واحدة من افضل الوجهات السياحية بالمملكة بل والوطن العربي مثمنا الدعم الكبير الذي تحظى به السياحة من محافظ ينبع المهندس مساعد السليم الذي يدعم كل الفعاليات والمناسبات بالمحافظة ويعمل على تذليل عقباتها مشيدا في ذات الوقت بروعة التنسيق بين شركاء السياحة من البطاعين العام والخاص الامر الذي كان له دور كبير في هذه النجاحات التي تحققت بينبع.