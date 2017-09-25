وطن نفتخر به

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مقال أكثر من رائع لمناسبة غالية على قلوبنا تتبع المقال مسيرة هذا الوطن المعطاء وأثره بالمعلومات الوافرة والتحليل المنطقي لنهضة شاملة ودائمة بإذن الله.