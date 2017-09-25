25 سبتمبر 2017 مـ / موافق 5 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البرلمان العراقي يرد بـ”إجراءات عقابية” ضد كردستان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

صوت البرلمان العراقي، الاثنين، على مسودة قرار يقضي بإغلاق جميع المنافذ البرية مع إقليم كردستان وفصل أكراد يعملون في الحكومة، ونشر قوات في مناطق النزاع مع الأكراد، وذلك في إطار خطوات للرد على استفتاء الاستقلال الذي تنظمه حكومة كردستان العراق، اليوم.

كما يتضمن القرار أيضا فصل جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين والأمنيين الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء.

وألزم البرلمان رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في كل المناطق المتنازع عليها مع الأكراد.

ومن المنتظر أن تتم صياغة هذا القرار قبل التصويت النهائي عليه في جلسة الأربعاء المقبل.

وفتحت مراكز الاقتراع في إقليم كردستان العراق أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) على أن تغلق في السادسة مساء. وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.

ويهدف الاستفتاء إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات على الانفصال مع بغداد ودول الجوار.

وتعارض الحكومة المركزية في بغداد استفتاء الاستقلال، وقالت إنها لن تعترف به، وحثت الدول الأجنبية، الأحد، على وقف استيراد النفط الخام مباشرة من إقليم كردستان العراق، وقصر التعاملات فيما يتعلق بالنفط على الحكومة المركزية.

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