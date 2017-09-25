البرلمان العراقي يرد بـ”إجراءات عقابية” ضد كردستان

بتاريخ سبتمبر 25, 2017

(أنحاء) – متابعات :- قالت صحيفة “بوليتيكو”، الأحد، إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، استخدم