جندي سعودي يروي كيف أسقط طائرة معادية روسية الصنع قبل 55 عامًا

بتاريخ سبتمبر 25, 2017

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- “جمالنا في تنوعنا” هكذا اختصرت الهيئة العامة للطيران المدني، احتفاليتها اليوم مع منسوبيها