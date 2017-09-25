25 سبتمبر 2017 مـ / موافق 5 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إمام وخطيب الحرم المكي بين طلاب بالصف الأول الابتدائي يلقنهم “الفاتحة”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

زار الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام إحدى المدارس الابتدائية، وقام بتلقين طلاب الصف الأول سورة الفاتحة.

وأظهر مقطع فيديو الشيخ السديس وهو يجلس بين الطلاب ويلقنهم سورة الفاتحة، وذلك من خلال قراءة آية من السورة ومن ثم يقوم الطلاب بترديدها من بعده.

وقال عدد من متداولي الفيديو إن الزيارة كانت لمدرسة ابن عامر الابتدائية التابعة لتعليم محافظة الطائف.

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