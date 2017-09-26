صور | جموع غفيرة تؤدي صلاة الميت على الشهيد “العلياني” في عسير

(أنحاء) – متابعات :-
شيعت جموع غفيرة، أمس الاثنين، بمدينة البشائر، شمال منطقة عسير، جثمان شهيد الواجب الرقيب عبيدالله علي مقبول العلياني الذي تم نقله بطائرة تابعة لوزارة الدفاع.
وأدت الجموع صلاة الميت على جثمان الشهيد في جامع آل قادم، ومن ثم تم دفنه بمقابر آل بقيلة، وحضر عدد من زملاء الشهيد يتقدمهم المقدم صالح المطرودي نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد.
من جانبه، قال والد الشهيد علي بن مقبول العلياني، إنه تلقّى نبأ استشهاد ابنه على الحد الجنوبي من الوطن، صباح أمس الأحد، مشيرا إلى أن الشهيد متزوج؛ ولديه اثنان من الأبناء.