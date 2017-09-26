بعد سحب قرعة بطولة “خليجي 23” بالدوحة.. حالة من الترقب لمواقف السعودية والإمارات والبحرين

(أنحاء) – متابعات :-
أجريت في العاصمة القطرية في الدوحة أمس الاثنين قرعة قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ23، والتي ستقام في الفترة من 23 ديسمبر وحتى 7 يناير بالدوحة.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع المنتخب الإماراتي، والمنتخب العماني، فيما ضمت المجموعة الأولى المنتخب القطري مع منتخبات البحرين، والعراق، واليمن.
وتتجه الأنظار لمعرفة موقف كل من منتخبات السعودية، والإمارات، والبحرين من المشاركة في البطولة، فيما تبقى مشاركة المنتخب الكويتي غير مؤكدة بسبب الحظر المفروض على الكرة الكويتية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي في مؤتمر صحفي عقب إجراء القرعة إنه في حال عدم مشاركة منتخبات السعودي، والإمارات، والبحرين فإنه سيتم الرجوع للنظام الأساسي للمسابقات بإقامة البطولة بنظام الدوري من دور واحد.
وأضاف أنه في حال عدم وصول عدد المنتخبات إلى ثمانية سيتم إجراء القرعة لاحقاً، مضيفاً أن القرار يعود للمكتب التنفيذي للجمعية العمومية للاتحاد، مؤكداً أن البطولة ستقام في موعدها المحدد بمشاركة 7 منتخبات في انتظار رفع الحظر عن الكويت.
وكان الاتحاد الخليجي قرر في أبريل 2016 إقامة البطولة في قطر كبديل للكويت بسبب الحظر المفروض على الرياضة الكويتية.