25 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير الرياض يقدم تعازيه لأبناء “مران بن قويد” بعد وفاته عن عمر يناهز 105 عام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس (الاثنين) تعازيه لأبناء الفقيد مران بن قويد بعد وفاته عن عمر يناهز 105 أعوام.

وانهالت تغريدات العزاء من كبار القيادات والمسؤولين والشخصيات العامة لأبنائه وقبيلة الدواسر، وقد أقيمت صلاة الميت عصر اليوم بجامع شقيقه متعب بوادي الدواسر.

وأعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وامتنانهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجزيه عنهم خير الجزاء.

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