فيديو | تصديات خرافية في ثوانٍ قليلة لحارس بالدوري الهولندي

(أنحاء) – متابعات : ــ
شهدت مباراة سبارتا روتردام ومضيفه أدو دين هاغ تصديات خرافية من حارس الأخير، روبرت زوينكيلس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الهولندي.
وظهر زوينكيلس كالأخطبوط أمام هجمات سبارتا روتردام، إذ تصدى الحارس البالغ 34 عامًا لـ 4 تسديدات من مسافة قريبة في ظرف 5 ثوانٍ وسط ذهول متابعي المباراة.
وسدد لاعبو سبارتا روتردام تسديدتين بالأقدام وأخرى بالرأس، في حين جاءت واحدة بالخطأ، بعد أن تحولت كرة من زميل الحارس، لكنه كان يقظًا جدًا وأبعدها عن مرماه.
ولم يذهب تألقزوينكيلس هباءً، إذ خرج فريقه من المباراة بالفوز 1/0، بعد أن سجل عبدالناصر الخياطي هدف فريقه في الدقيقة 50 من المباراة.
ورفع الفوز رصيد أدو دين هاغ إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين خسر 3 مرات.
😲 WHAT. A. KEEPER. 😲
Sparta Rotterdam cat Roy Kortsmit makes a sensational quadruple save in the Eredivisie at the weekend. pic.twitter.com/e7U4pom65v
— WeLoveBetting 💻 📱 (@WeLoveBettingUK) September 25, 2017
Roy Kortsmit, take a bow. 👏👏👏 pic.twitter.com/KU5IhVxki5
— Pro:Direct Keepers (@ProD_Keepers) September 25, 2017