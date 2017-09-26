25 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صحة عسير توضح ملابسات حالة وفاة لمسن قبل وصوله مستشفى محايل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ملابسات حالة وفاة مسن، جرى إحضاره إلى مستشفى محايل العام، عبر نقله من أحد المجمعات الطبية الخاصة في المحافظة عبر سيارة إسعاف تابعة لذلك المجمع الطبي الخاص.

وقال الناطق الإعلامي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع: بعد الكشف على المسن من قبل أطباء طوارئ مستشفى محايل العام اتضح أنه قد فارق الحياة – رحمه الله – قبل وصوله لمستشفى محايل.

وتابع: نظراً لأن المتوفى كان عند إحضاره يرتدي الزي المخصص للعمليات الجراحية في المجمع الطبي الخاص الذي أُحضر منه المتوفى، والذي هو غير مسموح له بإجراء أي عمليات جراحية، فقد صدر توجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان للجهات المختصة في صحة عسير بفتح تحقيق فوري ومراجعة ملف المريض، ومن ثم عرض ذلك على الهيئة الطبية الشرعية والإدارات المعنية بالمديرية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تنتهي إليه نتائج التحقيقات.

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