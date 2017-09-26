فيديو | إعلامي سعودي يرفع عقاله تقديرًا لدعم الإماراتيين لنادي الهلال

(أنحاء) – متابعات : ــ
قدّم الإعلامي السعودي سلطان الغشيان شكره للاتحاد الإماراتي والأندية الإماراتية والجماهير، بعد قرارها دعم نادي الهلال السعودي أمام برسبوليس الإيراني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الغشيان إنه يجب رفع العقال تقديرًا وإجلالًا للشعب الإماراتي، وأضاف أنه هذا الدعم سيكون له تأثير كبير على لاعبي الهلال.
وأضاف أنه في حال أحرز الهلال اللقب الآسيوي فإنه سيكون للإمارات بصمة كبيرة في التتويج.
ويستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة مهمة أمام برسبوليس الإيراني، غدًا الثلاثاء، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي بالإمارات.
ويلعب الهلال مباراته في الإمارات، باعتبارها أرضًا محايدة، بعد أن رفضت الأندية السعودية اللعب في إيران لأسباب سياسية، ليتقرر إقامة مباريات فرق الدولتين على ملاعب محايدة، واختارت أندية السعودية أن تلعب في الإمارات، فيما اختارت الأندية الإيرانية أن تلعب في سلطنة عُمان.
لكن لاعبي الهلال لن يشعروا أنهم يلعبون خارج ملعبهم، عقب الدعم الذي سيتلقاه الفريق من المشجعين من مختلف الأندية الإماراتية.
#اكشن_يا_دوري#سلطان_الغشيان: أرفع العقال تحية للإخوة الإماراتيين على دعمهم الكبير وبحالة فوز ممثل الوطن الهلال بالآسيوية فهم شركاء للإنجاز pic.twitter.com/rntZcDGsGV
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) September 25, 2017