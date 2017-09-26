26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إعلامي مصري تعليقًا على استقبال تميم: “عندنا عربيات فول عليها زحمة أكثر من كده”

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تساءل الإعلامى المصري عمرو أديب، عن قرار الإدارة القطرية بالدفع بعدد من القطريين في المطار لاستقبال أمير قطر تميم بن حمد، بعد عودته من نيويورك، وقال ساخرًا: “هو كان في غزوة؟ ولا كان بيحرر أرض قطرية؟”.

وتابع أديب، ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية ON E ساخرًا: “أيه الراجل المسئول عن قطر ده اللى يقعدوا يومين مش عارفين هو فين، في يومين ما بين الطيارة لما طلعت من أمريكا لغاية لما جه مش عارفين الراجل فين، وشوية يجى التليفزيون القطري يقول يصل الآن وبعدين يقولك لا يصل، طب راح فين في اليومين دول ومحدش عارف كان بيعمل فيهم إيه.. في رئيس يختفي يا جماعة؟!”.

وأضاف عمرو أديب، أن الإعلام القطري ضخم استقبال أمير قطر من المطار، رغم أن أعداد المستقبلين لتميم لم تتجاوز 20 شخصًا، وأردف: “والله العظيم تلاتة إحنا عندنا عربيات فوق عليها زحمة أكتر من كده، البرنس الساعة 4 الصبح في مصر عنده ناس أكتر من كده”.

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