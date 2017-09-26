صور | نادي الأحساء الأدبي يحتفي بشيخ قبائل مرة في يوم الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ
شارك الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، في احتفاء نادي الأحساء الأدبي بشيخ قبائل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، ضمن فعالياته للاحتفال باليوم الوطني الـ87 للمملكة، بحضور عدد من المثقفين والأدباء والأعيان والمسؤولين.
وعبر رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الدكتور ظافر الشهري عن أهمية مناسبة اليوم الوطني لدى كل مواطن، باعتباره تجسيدا للانتماء، ورمزا للوحدة، وتعبيرا عن مشاعر المواطنة في أبهى صورها، حسب “عكاظ”.
وتخللت الاحتفالية، قصيدة للشاعر علي الشعير بعنوان «وطن بألوية الحزم»، عقب ذلك أوبريت «وطن الأمجاد» من تأليف الشاعرة بشائر محمد، وإخراج خالد الخميس، وإشراف عام النادي.
وتفاعل الشيخ بن شريم مع فعاليات الأوبريت، وشارك في العرضة السعودية.