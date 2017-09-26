26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | نجم فرنسي يتدرب على أسلوب جديد لتسجيل الأهداف
﻿

فيديو | نجم فرنسي يتدرب على أسلوب جديد لتسجيل الأهداف

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أذهل الفرنسي أنتوني جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، متابعيه على موقع “إنستجرام”، عندما نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستعرض مهاراته في تسجيل الأهداف.

فقبل بدء تدريب الفريق الإسباني، انفرد جريزمان بالشباك ليتدرب على تسجيل الأهداف بطريقة استعراضية فريدة، وذلك عندما وضع الكرة في موضع الضربة الركنية، وسددها بطريقة متقنة باتجاه المرمى، محرزًا هدفًا لا يحرزه إلا لاعبون من طراز فريد.

وفي حالة ما إذا تمكن جريزمان من تسجيل هدف بهذه الطريقة في إحدى المباريات الرسمية لفريقه، فإنه من المؤكد أنه سيكون هدفًا لا يُنسى، وسيدخل التاريخ باعتباره واحدًا من أفضل الأهداف على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق