26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | البدء في تركيب نظام “ساهر” في محافظة حفر الباطن
﻿

فيديو | البدء في تركيب نظام “ساهر” في محافظة حفر الباطن

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

بدأت إدارة مرور محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية في تركيب كاميرات نظام “ساهر”، حيث وثق مقطع فيديو وجودها على طريق الملك فهد.

وذكرت مصادر أن محافظ حفر الباطن عبد المحسن العطيشان سيدشن نظام “ساهر” رسمياً صباح اليوم الثلاثاء.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق