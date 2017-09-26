26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصمم صورة الكائن الفضائى بجانب الملك فيصل يتهم التعليم بالقرصنة ويطالب بحقوقه الفكرية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

اتهم مصمم صورة «يودا» الكائن الفضائي الشهير من سلسلة أفلام الخيال العلمي «حرب النجوم» بكتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية، وزارة التعليم بانتهاك حقوقه الأدبية والفكرية، من خلال استخدامها في المنهج الدراسي دون أخذ موافقته.

وأكد الشاب عبدالله الشهري الملقب بـ«شاويش»، عبر حسابه في (تويتر) «أنه لا يعلم كيف انتهى أمر الصورة في الكتاب المدرسي، واستغرب من عدم تطرق الوزارة حتى اللحظة عن الحقوق الفكرية للعمل الفني الذي قامت بنشره وكأن الأمر لا يتضمن حقوقا فكرية وأدبية». 

وشدد الشهري على أن العمل لا يحوي أي إساءة للملك فيصل، رحمه الله، بل إنه معجب بشخصية الفيصل، وقد اختار شخصية «يودا» للتعبير عن قوة وحكمة الملك فيصل الذي يحبه السعوديون حتى الأجيال الشابة التي لم تعاصره، وله مكانة كبيرة في قلوبهم، حيث يثمن السعوديون له مساهمته في تحويل السعودية إلى دولة حديثة وتمثيل بلاده خير تمثيل في المحافل العالمية، حسب “الوطن”.

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