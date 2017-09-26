26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عبدالله العجلان : اليوم الوطني 87 تجديد للطاعة والولاء للقيادة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

أكد الأستاذ عبد الله بن فهد العجلان أن ذكرى اليوم الوطني الـ 87 هي ذكرى وفاء للرجال البواسل الذين أوجدوا هذا الكيان وتجديدًا للطاعة والولاء للقيادة الحكيمة التي سارت على المنهج القويم.

وقال: “هذه المناسبة الغالية نستلهم منها العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – الذي استطاع بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا، وبحنكته ونافذ بصيرته، أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته التي مازلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه في الغد – إن شاء الله – من الرقي والتقدم في سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن”.

وأشاد العجلان بما شهدته المملكة وهي تعيش في هذا اليوم ذكرى يومها الوطني من تطور ونماء منذ تأسيسها وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منوهاً بما يتميز به وطننا الغالي من نعم كثيرة وأمن واستقرار ونهضة تنموية جاءت بفضل الله ثم بفضل ما أولته القيادة الحكيمة من اهتمام ورعاية بالوطن والمواطن.

وأضاف : “حبنا لوطننا جعل من الانتماء والولاء له فخراً، وأمر يدفعنا لفعل ما يمكننا للمشاركة برفعته ونهضته، مستمدين قوتنا من ذكريات خلدها من قدموا أرواحهم الزكية فداءً لترابه الذي نعيش عليه آمنين مطمئنين، فهم من سطر ملحمة من ملامح التاريخ والبطولة والانجاز والبناء في حياة الشعوب والأوطان والأجيال”.

وبين العجلان أن الله حبا المملكة العربية السعودية بأعظم مكانين على وجه الدنيا، الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أولت القيادة الحكيمة كل الدعم والاهتمام لهما لخدمة ضيوف الرحمن الذي يفدون إليها من كل دول العالم، رافعاً أعظم التهاني والتبريكات للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير – حفظه الله – ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير، وللشعب السعودي بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.

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