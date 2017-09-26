26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بالأرقام.. هذه محصلة استفتاء انفصال إقليم كردستان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

Officials sort ballot papers after the close of the polling station during Kurds independence referendum in Erbil, Iraq September 25, 2017. REUTERS/Azad Lashkari

(أنحاء) – متابعات : ــ

بدأت مساء أمس الاثنين عملية فرز الأصوات في الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على مسألة انفصاله عن العراق.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في إقليم كردستان العراق أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تخطت 72%.

وقال المتحدث باسم المفوضية، كاروان جلال، في مؤتمر صحافي مقتضب، إن الأرقام الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف ناخب داخل الإقليم والمناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية.

كما بلغ عدد المصوتين خارج العراق نحو 98 ألفا، بينما صوت 497 ألف شخص في مخيمات النزوح.

يذكر أن عدد الأشخاص المشمولين في التصويت كان يقدّر بخمسة ملايين ناخب.

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