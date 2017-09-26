26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق جان قتل سعودياً دهساً في المدينة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصاً في المدينة المنورة بحق خالد بن عليثة بن الرثيع السحيمي الحربي – سعودي الجنسية – لإقدامه على قتل / رميح بن الرثيع بن جحيش السحيمي الحربي – سعودي الجنسية -, وذلك بدهسه متعمدا بسيارته مما أدى إلى وفاته.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في منطقة المدينة المنورة .

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