شرطة الرياض تطيح بعصابة انتحلت صفة رجال أمن.. واحتجزت وافدين وعذبتهما | صور

(أنحاء) – متابعات :-
أطاحت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض بعصابة مكونة من خمسة أشخاص من الجنسية الباكستانية، لارتكابهم جرائم سرقة متعددة تحت تهديد السلاح، إضافة إلى قيامهم بانتحال صفة رجال أمن واحتجاز ضحاياهم وتعذيبهم؛ لسرقة ما بحوزتهم.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة منفوحة تلقى الخميس الماضي بلاغاً من وافدين باكستانيين، حول تعرضهما للاحتجاز والتعذيب من قبل مجهولين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا منهما 10 آلاف ريال وبطاقات شحن قيمتها 5 آلاف ريال خاصة بمحل التموينات الذي يعملان فيه، وذلك تحت تهديد السلاح.
وأضاف الناطق أن مركز الشرطة تلقى بلاغات مماثلة من وافدين آخرين عن تعرضهم للسلب تحت تهديد السلاح والضرب والتعذيب من قبل مجهولين، وأفادوا في بلاغاتهم بأوصاف الجناة، التي تطابقت مع الأوصاف المسجلة في البلاغ السابق من المقيمين الباكستانيين.
وبعد تلقي هذه البلاغات، شكل مركز شرطة منفوحة فريقاً أمنياً وأعدوا الخطط المناسبة للإطاحة بالجناة، منها زرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين، حتى تم تحديد هوية الجناة وهم خمسة أشخاص من الجنسية الباكستانية، وتم ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة.
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين قطعة من الحشيش المخدر، وجهاز لاسلكي وسلاح مزيف و22 هاتف مجمول، وسوطين كانوا يستخدمونها في تعذيب الضحايا، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 6800 ريال، وبالتحقيق معهم أقروا بارتكاب الجرائم المنسوبة وعددها 45 جريمة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات 100 ألف ريال.
وتطابقت أقوال المتهمين مع ما هو مقيد في سجل البلاغات في عددٍ من مراكز شرط العاصمة الرياض، فتم عرضهم على المجني عليهم، حيث تعرفوا على المتهمين من الوهلة الأولى، فتم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وإشعار النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة.