فيديو | سعوديون يروون معاناتهم مع الابتعاث والوظائف.. و”التدريب التقني” ترد

(أنحاء) – متابعات :-

روى عدد من مبتعثي كلية التقنية، معاناتهم مع الابتعاث وتغيير التخصصات والشروط، وعدم قبولهم بعد عودتهم في الوظائف التي تم وعدهم بها.

وأوضح المبتعث عبد الله النومان خلال برنامج “الثامنة” مع الإعلامي داوود الشريان أنه تم ابتعاثه إلى اليابان وكانت الدراسة باللغة اليابانية، وبعد التخرج بشهر كان تقديم الوظائف للمؤسسة، وفوجئ باشتراطهم اللغة الإنجليزية رغم دراسته اليابانية.

وقال مفرح العتيبي -أحد خريجي بكالوريوس الهندسة الكهربائية من السويد- إنه درس في الكلية التقنية وتخرج من تخصص الأجهزة الطبية مع مرتبة الشرف الثانية، ثم توظف في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، وتقدم لبرنامج خادم الحرمين لإعداد المدربين التقنيين، واستوفى الشروط وتم ابتعاثه إلى ماليزيا على تخصص الأجهزة الطبية.

وأوضح أنه عندما ذهب إلى ماليزيا كان من المفترض أن يدرس تخصصه، لكن الملحقية رفضت فتح الملف، لافتا إلى أنه عاد للمملكة على وعد بتوفير القبول، وانتظر 7 أشهر دون راتب، حتى تم ابتعاثه إلى السويد ولكن في تخصص هندسة كهربائية، وعندما طالب بتخصصه رفضت المؤسسة ولوحت بإلغاء الابتعاث.

من جانبه، قال عبد الله القحطاني أحد الحاصلين على بكالوريوس من أمريكا في هندسة التحكم الآلي في المباني: “كنت موظفا في المؤسسة العامة واشترطوا علي الاستقالة من وظفيتي “فني صيانة”، وهو ما حدث على أمل الحصول على وظيفة أفضل، واستوفيت شروط اللغة الإنجليزية والبرنامج التأهيلي رغم الشروط التعجيزية وكنت الأول”.

وأوضح أنه لحظة الابتعاث تم تغيير تخصصه بحجة أن المؤسسة بحاجة لها، مشيرا إلى أن تخصصه كان آلات ومعدات كهربائية، وتم تغييره إلى تحكم آلي في المباني.

أحد المبتعثين إلى كوريا الجنوبية قام بمداخلة هاتفية أيضا مع الهاتف، أكد أنهم تم ابتعاثهم إلى جامعات لا تعترف بشروط المؤسسة.

من جانبه، رد فهد العتيبي، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قائلا إن فكرة البرنامج قائمة في الأساس على حاجه المؤسسة وسوق العمل في السوق السعودي.

وأوضح أنه لا يوجد مشكلة في التوظيف حيث إنه تم تعيين أكثر من 70% من المبتعثين، لكن التوظيف في البداية كان يتم بشكل مباشر، وقبل سنتين جاء تعميم من وزارة الخدمة المدنية بضرورة طرح الوظائف على جميع المواطنين بإجراء مسابقة.

وقال إن الالتزام المكتوب بين المؤسسة والمبتعث لحظة الابتعاث كان به تعهد لكن من طرف واحد، ينص على أن المبتعث ملتزم بالعمل مع المؤسسة إذا طلبت منه ذلك، لكن لا يوجد نص يلزم المؤسسة بتوظفيهم.

بندر النومان: تم ابتعاثي لليابان ودراستي باللغة اليابانية وبعد التخرج اكتشفنا اشتراط اللغة الانجليزية#مبتعثي_كليه_التقنيه pic.twitter.com/Z4uf6zaFZm — الثامنة MBC (@MBC8PM) September 25, 2017

مفرح العتيبي: بداية الابتعاث كانت إلى ماليزيا ولكن بعد 7 شهور تم تغيير تخصصي وأصبحت الوجهة إلى السويد #مبتعثي_كليه_التقنيه pic.twitter.com/JkNbxpHN84 — الثامنة MBC (@MBC8PM) September 25, 2017

عبد الله القحطاني: تم تغيير تخصصاتنا بعد استيفاء الشروط بحجة أن المؤسسة بحاجة لهذه التخصصات #مبتعثي_كليه_التقنيه pic.twitter.com/zxydOCSocE — الثامنة MBC (@MBC8PM) September 25, 2017

خريج بكالوريس من أمريكا أنظمة شبكات يتحدث عن ما حدث معه بعد وعده بالوظيفة #مبتعثي_كليه_التقنيه pic.twitter.com/sehTLkUxnU — الثامنة MBC (@MBC8PM) September 25, 2017

مداخلة هاتفية لأحد المبتعثين إلى كوريا الجنوبية وبالتحديد إلى جامعات لا تعترف بشروط المؤسسة #مبتعثي_كليه_التقنيه pic.twitter.com/27QSU26VP8 — الثامنة MBC (@MBC8PM) September 25, 2017