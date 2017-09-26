26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو |3500 طالبة من جامعة الأميرة نورة يشكلن علم المملكة بمناسبة اليوم الوطني
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فيديو |3500 طالبة من جامعة الأميرة نورة يشكلن علم المملكة بمناسبة اليوم الوطني

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