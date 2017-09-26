أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظا...بتاريخ
جدة – واس :- رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ
-
هيئة المواصفات توضح الاشتراطات المعتمدة في ال...بتاريخ
الرياض – واس :- أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن المطبات الصناعية تعد إحدى وسائل التهدئة المرورية
-
“العمل”: تسوية 100 ألف شكوى عبر مركز الاتصال ...بتاريخ
الرياض – واس :- كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مركز الاتصال الموحد استقبل منذ بداية عام 2017
-
شرطة الرياض تطيح بعصابة انتحلت صفة رجال أمن.....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أطاحت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض بعصابة مكونة من خمسة أشخاص من الجنسية الباكستانية، لارتكابهم