أطفال أكاديمية التوحد الرائدة يشاركون في احتفالات الوطن بذكرى اليوم الوطني

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
احتفلت أكادمية التوحد الرائدة بجدة معبرة عن حبها وانتمائها لهذا الوطن ومشاركتها للوطن فرحته باليوم الوطني 87،وذلك بمشاركة أطفال وشباب الأكاديمية كل بمنسوبيه.
وبدأ الاحتفال بمسيرة وطنية لأطفال وشباب المركز بالعلم السعودي، بعدها تم استعراض انجازات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – مصاحبة بأناشيد وطنية، وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية عن توحيد المملكة، وفقرات الألعاب والرسم على الوجوه وعروض فنية، الى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنمي قدرات الأطفال التوحديين مثل ركن الرسم وركن الهوايات وركن التجميل وركن التصوير وركن التعبير اللفظي
من جهتها قالت الدكتورة زينب البحيري المديرة العامة لأكاديمية التوحد الرائدة أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة هامة جداً وتعبيراً عن الحب لهذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكدة على حجم اللحمة الوطنية بين الشعب بكافة شرائحه والقيادة الرشيدة .
وإشارة البحيري إلى أن اطفال التوحد هم فئة غالية على المجتمع السعودي ويحظون برعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين التي اولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مهام الإشراف والدعم للبرامج والمراكز التي تخدم هذه الفئة الغالية.
وأضافت البحيري أنه تم خلال برنامج الاحتفال تعريف الطفل والشاب التوحدي بقيمة ومفهوم الوطن وما له علينا من حقوق وواجبات، من حمايته والذود عنه، والتأكيد على أهمية مثل هذه المناسبات في تعزيز الجانب الوطني للطفل والشاب التوحدي ومدى ما قامت به دولتنا الرشيدة من استثمار لقدرات واتاحة الفرص لهم لإعدادهم للمشاركة الفعالة باستغلال كافة امكانياتهم وقدراتهم المتاحة لأخذ دورهم بالحياة الطبيعية المنتجة تدعيماً لحقوقهم الشرعية كأفراد بالمجتمع وأعضاء يحتاجون المساندة .
وأشارت الدكتورة بأهمية الإيمان والقناعة بطاقات طلابنا والتشجيع على مواصلة العطاء والثقة بأننا بالعمل الجاد وروح الفريق الواحد ستتحدى ونواجه ونتميز.
وقد شهد الحفل تفاعل كبير من الأطفال الذين رفعوا علم المملكة خفاقاً .