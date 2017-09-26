26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المهندس عمر نجار يُباشر عمله رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للخدمات الأرضية

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

باشر المهندس عمر بن محمد نجار مهامه كرئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، يوم الأثنين 5 محرم 1439هـ الموافق 25 سبتمبر 2017 م، حيث اجتمع بالمدراء التنفيذيين ومدراء العموم بالشركة، وتم مناقشة ما تقدمه الشركة من خدمات في مجال المناولة الأرضية، وأطلع على برامجها المختلفة، والتي تهدف إلى تطوير خدماتها لتكون الخيار الأمثل لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة قال المهندس عمر بن محمد نجار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية: “أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ قايد بن خلف العتيبي الرئيس التنفيذي السابق للشركة، على ماقدمه من مجهودات في تطوير الشركة في جميع مجالاتها والتي أثمرت إلى رفع الأداء وتطوير الموظفين، ويسعدنا إستمراره معنا كمستشار لمجلس إدارة الشركة، وذلك للاستفادة من خبراته الطويلة في هذا المجال”.

وأضاف المهندس نجار: “بأن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُقدر جهود موظفيها ومايقومون به في خدمة عملائها، وهذا ليس بمستغرب عليهم فهم يملكون أعلى معايير السلامة والجودة، وسوف يكون القادم أفضل بحول الله تعالى وبتكاتف الجميع”.

وأردف قائلاً: “نُقدر ثقة عملائنا من شركات الطيران، وستكون الفترة القادمة فترة مهمه لنا في تطبيق خطة التحول، والتي من خلالها نتطلع الى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لعملائنا”.

الجدير بالذكر بأن المهندس عمر بن محمد نجار، يمتلك خبرات طويلة في المجال الإداري والعملي، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال، وكذلك ماجستير هندسة صناعية من جامعة الملك عبدالعزيز، وبكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولديه خبرة تقدر بأكثر من عشرين عاما في القطاعات المختلفة، حيث تقلد العديد من المناصب القيادية في الشركات الكبرى بالمملكة العربية السعودية.

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