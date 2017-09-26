26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هل غنى طلال سلامة بالقرآن فعلاً ؟!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

انتشر هاشتاق عن غناء الفنان طلال سلامة بالقرآن الكريم في احتفالات اليوم الوطني.

وعندما استمعت للأغنية المقصودة وجدت أن الأمر مجرد اقتباس وتضمين..وليس قرآنا كما يدعي البعض..ولا يجوز القول بأنه قرآن أصلاً..لأن الآية القرآنية معروفة اللفظ والحرف والشكل. 

والاقتباس والتضمين أمر معروف في علم البلاغة لمن أراد الاستزادة..وهناك من يقتبس لفظاً أو معنى أو بعضاً من آية أو من حديث..بل إن بعض الشعراء اقتبس آية كاملة فعلاً في شعره..ومن ذلك قول أبي نواس:

خط في الأرداف سطر من بديع الشعر موزون

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

وعلى المدعين أن يراجعوا أنفسهم ويستغفروا ربهم..وأن يراجعوا المقارنة التالية:

الآية : (قل أعوذ برب الفلق)

القصيدة  : ومعوذة برب الفلق

الآية : (من شر ما خلق)

القصيدة : من شر كل ما خلق

فهل يجوز أن نقول على (ومعوذة برب الفلق)بأنها آية وأنها قرآن كريم؟!

إن من يقف وراء هذا الهاشتاق وغيره من الهاشتاقات التي تسعى للنيل من الوطن والتبكيت عليه وقتل فرحه معروفون تماماً..ولا يعدون الأنواع الأربعة التالية:

*أعداء الوطن الأقحاح..والمشبوهون من ذوي الأجندات الخفية من أتباع المشاريع الشرقية والغربية..وأيتام الأحزاب..ومعارضو(أبو ريالين)..وخلايا عزمي وإعلام الكذب والكذب الآخر(الجزيرة وملحقاتها)..وبني داعش وفاحش.

*أتقياء المجالس المنافقون الذين يخالف فعلهم قولهم..الأنقياء لفظاً القذرون أعمالاً..المؤمنون من فوق(الصائعون)من تحت..الذين يرتادون المسجد والبار بانتظام..ويسافرون كل عام ليخلطوا حتى الأنساب وليس فقط يختلطون بالنساء.

*البسطاء من جماعة (مع الخيل يا شقراء) الذين لا يعرفون(وش السالفة)..جماعة القص واللصق..وربع صدق فلان حتى لو كان الخطأ يركب فلاناً من أخمص قدميه حتى شحمة أذنيه.

*بنو تنطع وتشدد الذين أصابهم الجنون لفقدان مكانتهم..وتحرر المجتمع من أغلالهم ووصايتهم وانفلاته من زمامهم..فأخذوا يهولون الأمور كما يفعلونها كل مرة..وينزلون الأمور المختلف عليها منزلة المحرم قطعاً..والأمور الاعتيادية في كل المجتمعات منزلة الفاقرة..ويدندنون على الحفاظ على الأخلاق والقيم بينما هم أكثر من دمر الأخلاق حين اختزلوا الدين في المظهر وجهلوا الناس ونشروا ثقافة الأحلام والوهم..وزهدوا الناس في الحياة الدنيا وسكنوا القصور.

وهنا القصيدة كاملة التي ادعوا..خابوا..بأنها قرآن كريم:

 “ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن”.

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