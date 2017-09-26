فيديو وصور | عمالة وافدة تبيع أسماكاً فاسدة ومجهولة المصدر بالرياض

(أنحاء) – متابعات :-
وثَّق مقطع فيديو ومجموعة من الصور، قيام عمالة وافدة ببيع أسماك فاسدة ومجهولة المصدر في أحد الشوارع شرق العاصمة الرياض.
وأظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يمزق سمكة بيديه بكل سهولة، ما يشير إلى أنها متعفنة وقاربت على التحلل، فضلاً عن منظرها من الداخل الذي يشير إلى أنها فاسدة، كما لوحظ أن العمالة يبيعون الأسماك في الشارع في وضح النهار غير مبالين بأنه قد يتم ضبطهم من قبل فرق الرقابة والتفتيش.
وقال الشخص الذي وثق المقطع، إنه قام بتصويره أمام أحد الأسواق بحي السلي، مشيراً إلى أن منظر الأسماك ورائحتها الكريهة يثيران الاشمئزاز، مطالباً الأمانة بالتدخل ووضع حد لهذه المخالفات حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.