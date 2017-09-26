أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مقتل مسؤول التجنيد للحوثيين بذمار على يد زوجته.. وجهت له 10 طعنات ودفنته خارج قريتها
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