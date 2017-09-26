26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة حفرالباطن تطيح بالعصابة المتورطة في تشليح وسرقة سيارة متوقفة بحجز المرور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت مصادر، أن شرطة حفر الباطن نجحت في إلقاء القبض على عصابة مكونة 5 أشخاص، متورطين في سرقة أجزاء من سيارة مواطن أثناء توقيفها بحجز شرطة المحافظة.

وذكرت المصادر، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن فرق التحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة حفر الباطن تابعت بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق سعود الهلال، مقطع فيديو نشره مواطن يعرض خلاله سيارة من نوع “هايلوكس 2016” يقول إنها سيارته، وأنها تعرضت للتشليح وسرقة بعض أجزائها أثناء توقفها بموقع الحجز التابع للشرطة.

وبحسب المصادر، فإن جهود الجهات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، متورطين في الحادثة، حيث جرى إيداعهم في التوقيف تمهيداً للتحقيق معهم بشأن جرائم سرقة أخرى قد يكونون تورطوا فيها.

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