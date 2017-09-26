26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يوافق على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية.

وشملت التعديلات، رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عاماً بدلاً من 17 عاماً ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم، وإتمام الموظف الجديد سنة تجريبية.

كما وافق على أن يكون الفصل بعد الحصول على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي ثلاث مرات متتالية.

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