منظمة حقوق الإنسان العربي تطالب بوقف القمع والاعتقالات الجائرة بحق المواطنين القطريين

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ
طالبت منظمة حقوق الانسان العربي السلطات القطرية بوقف القمع والاعتقالات الجائرة بحق المواطنين القطريين.
وأكدت “أن حكومة الدوحة تمارس العديد من الأنشطة المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، المثبتة بالمستندات والوثائق”.
وقالت المنظمة التي تتخذ من برلين مقر لها إن عدد السجناء في قطر زاد إلى الضعف في عام 2017، متعجبة من صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جوعان بن حمد آل ثاني، هو رجل الظل، ويمارس العديد من الانتهاكات الصارخة ضد المواطنين والمقيمين في قطر، مع تمكين الإرهابيين من المؤسسات الحكومية الرسمية.
ونشرت المنظمة مقاطعا لانتهاكات يتعرض لها العمال في قطر وناشدت المنظمات الدولية بالتدخل لحمايتهم، وفي ذات السياق طالبت السلطات القطرية بالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة المعتقلات القطرية والنظر إلى أوضاع المعتقلين السياسيين.
وقال المتحدث بإسم منظمة حقوق الانسان العربي إن “الحريات في قطر مسلوبة من قبل الجهاز الأمني القمعي وقطر معتقل على هيئة دولة”.