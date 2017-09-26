26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أبهرت العالم .. بربع عقلها

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

هناك الكثير من النساء السعوديات البارزات على مستوى العالم في المجالات العلمية الدقيقة كالدكتورة حياة سندي التي برزت في التقنية الحيوية وصنفت ضمن أكثر مئة شخصية مؤثرة على مستوى العالم نتيجة ابحاثها المتعددة وهي بالتأكيد ليست حالة فردية لا يقاس عليها بل هناك الكثير من العالمات السعوديات على مستوى العالم ممن تركن بصمة كبيرة جداً ربما يعجز عتاة الرجال عن تركها وهن على سبيل المثال لا الحصر البروفيسورة سامية عبدالرحيم ميمني التي برعت في جراحة المخ والأعصاب ولها عدة براءات اختراع في عدد من المجالات الطبية وكذلك البروفيسورة غادة مطلق المطيري التي برعت في تقنية النانو وحصلت على أكثر من براءة اختراع أيضاً في هذا المجال جعلها اسم متداول في الأوساط الطبية العالمية والبروفيسورة سميرة اسلام التي اشتهرت بدراستها البحثية الأولى على مستوى العالم التي وضعت من خلالها تصنيفاً جينياً للمجتمع السعودي كان مثار اعجاب الأوساط العلمية العالمية وأيضاً الدكتورة خولة الكريع التي لها مساهمات عالمية في أبحاث السرطان أهلتها لحصد الكثير من الجوائز العالمية وفي المجال التجاري يكفي أن نذكر لبنى العليان كأشهر امرأة سعودية استطاعت إدارة مجموعة اقتصادية ضخمة لا تقل عدد شركاتها عن أربعين شركة استطاعت بتوفيق من الله وبفضل قيادتها وحنكتها وعقليتها الجبارة ايصالها لتحقيق مرابح خيالية وهناك بالتأكيد غيرهن ممن لا يتسع المجال لتعدادهن في شتى المجالات.

هذه الأسماء التي ما عرفت إلا بقدراتها العقلية الفائقة واستطاعت قيادة العالم في مجالات بحثية دقيقة وتولت الكثير من المراكز القيادية في أقوى الجامعات العالمية تعد في نظر البعض غير قادرة على قيادة سيارة يستطيع ركوبها بعض الأطفال الطائشين في مجتمعنا ويعزون ذلك لكونهن بربع عقل.

بالتأكيد مثل هؤلاء ممن لم تسعفهم عقولهم المتحجرة لفهم بعض النصوص الشرعية البسيطة فهماً صحيحاً يقيهم شر التندر على تفسيراتهم المنافية للعقل والمنطق .. ربما كانوا بحاجة لمن يخبرهم بأن المرأة هي أساس بناء المجتمع بكافة أركانه ولا يصلح إلا بصلاحها فكيف لها القيام بهذا الدور وهي بهذه المواصفات التي يصدقونها.

ربما هم بحاجة لمن يفهمهم أن النصوص الشرعية ليست في منطوقها الذي يتفق عليه الجميع ولكن في الفهم الصحيح لمراميها ومقاصدها وطرق انزالها على أرض الواقع الذي لو تمكنوا منه لفهموا أن نقصان العقل ليس مقصوداً بذاته وإنما الهدف منه التنبيه لعاطفة المرأة الجياشة التي فطرت عليها للنهوض بدورها كأم والتي تجعلها في الأمور العاطفية تجنب العقل أحياناً وخلاف ذلك فقدراتها العقلية تستعصي على صاحب نظرية الربع الذي لو تصفح أخر أبحاثها العلمية لاستوقفته الفهارس وأعيته الحواشي ولما فهم حرفاً واحداً منه حتى لو استعان بكل الجالسين في مجلسه العامر الضاحكين على نقصان عقلها.

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