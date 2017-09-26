26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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‏المرأة السعودية.. تاج على راسي!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

أحدهم قال: المرأة كالحذاء يستطيع الرجل أن يغيره متى وجد المقاس المناسب.. فنظر الحاضرون إلى رجل حكيم.. وسألوه عن رأيه.. فقال: ما قاله الرجل صحيح.. فالمرأة كالحذاء عند من يرى نفسه قدماً.. وكالتاج عند من يرى نفسه ملكاً.. فلا تلوموا المتحدث بل انظروا كيف يرى نفسه!

تذكرت هذا الموقف لأني ولأكثر من مرة أقرأ كلاماً سيئاً وأوصافا بذيئة تلصق وتقال عن المرأة العربية وخاصة السعوديات.. ولو صدرت تلك المقولات من جاهل أو من ناس غير معروفين لكان الأمر طبيعياً.. لكن أكثر ما يستفزني أنها تصدر من مشهورين.. دعاة ومثقفين وإعلاميين.. وهنا مربط الفرس.. لماذا ينظرون للمرأة بهذا الشكل.. لم يصورونها وكأنها شيطان أو مجرمة حرب أو من سقط المتاع؟

 داعية يعتبر وجود البنات عاراً!

كاتب يعد حجاب المرأة كيس قمامة!!

كاتب يصف المرأة بالبقرة!

داعية: المرأة بربع عقل!

باحث يصفها بالبهيمة!… الخ المقولات الساذجة!

عندما أقرأ هذا التعميم، وتلك اللغة الساذجة.. أتأمل النساء اللاتي يحطن بي.. أمي الغالية وهي أصل وجوي.. ولدتني ورعتني وإلى اليوم تعاملني كطفل مدلل.. هل يمكن وصفها بربع عقل!! وبنتي “القمورة” السيدة البندري – وهي امتداد وجودي- هل أعتبر انجابها عارا يلاحقني؟!!.. وزوجتي العزيزة – رفيقة وجودي- هل تطاوعني نفسي أو يخطر ببالي أن أصف عباءتها بالقمامة؟! أعوذ بالله من هذه الأفكار الغريبة.

الواقع ونظرة الإسلام والمنطق كلها ترد ذلك الكلام الفارغ..

فسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قال: النساء شقائق الرجال.. ومن يطلع على سيرته مع الصحابيات لن يجد وصفا ذميما يحط من مكانة المرأة.. والمرأة عبر التاريخ كانت حاضرة في حياة الأمم.. وفي بلادنا هناك موهوبات وناجحات وصلن لأعلى المنازل والجوائز.. وحتى على مستوى الانحراف السلوكي والفكري ستجد أكثر المنحرفين والإرهابيين رجال بينما عدد النساء يعد على الأصابع.. وفي إحصائية وزارة الداخلية للجرائم لعام 1437 بلغ عددها 149781 جريمة مثلن النساء ما نسبته 6% والبقية 94% من المجرمين رجال!!

وهناك دراسة شملت مليون طالب وطالبة من دول بينها السعودية والأردن ودول أوروبية أن الإناث يتفوقن على الذكور من سن الحضانة وحتى الجامعة.

بقي أن نشير إلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وصف فيه النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وهناك من يفهمه خطأ.. يقول الإمام “ابن باز” في شرح الحديث:

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم.. وفسر الحديث أن سبب نقصان عقلها في أن شهادة الرجل تقابل شهادة امرأتين، ونقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بالشرع، رفقا بها وتيسيرا عليها.. ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء، ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل شيء وأن الرجل أفضل منها..أ. ه كلامه بتصرف.. والمعنى أن نقصان العقل لا يفهم منه أن المرأة أقل ذكاءً أو متخلفة.. وكون شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين هو في المعاملات المالية والتي عادة ما تكون المرأة غير ملمة بها، بخلاف شهادتها في قضايا الرضاع والولادة.

* قفلة..

المرأة نصف المجتمع وفي بعض الأحيان تكون هي المجتمع كله..

والمرأة هي بحاجة لاستقامة الجهل الفكري للرجل في نظرته السطحية للمرأة التي تشاركه الحياة!

ولكم تحياااااتي

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