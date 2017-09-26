26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 6 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمراء وفنانون تخلوا عن سراج عمر!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

يقول لي أستاذنا وموسيقارنا الملحن الكبير سراج عمر في لقاء قديم بيني وبينه أن معظم أصدقاءه القدامى قد تخلوا عنه لأسباب غير مفهومة!

فقلت له دعك منهم، ولماذا تحتاجهم؟

فقال بعفوية: لا أحتاج أحداً ولكنّي لم أكن يوماً ذو فكرٍ تجاري فقد كنت مهتماً بالفن وحسب .. أقدم الألحان دون مقابل.. وكانوا يكرمونني بحكم ما أمتلك من غريزة تلحين واضحة وغزيرة.

لكنني اليوم عاجز عن تقديم الفن السابق والألحان القديمة كما سبق بحكم كبر السن وأمراضي.. والآن تتسرب المياه من سقف بيتي وقت الأمطار وفي الصيف لا يقينا شيء من الحشرات والأوبئة التي تقتحم بيت عائلتي، وحين تتعطل الإضاءة في دورة المياه فإني أستنجد بالجيران!

قلت له ومن هم هؤلاء الأصدقاء الذين تخلوا عنك؟

فكانت المفاجأة بأنه ذكر اسم الأمير الشاعر والحساس بدر بن عبدالمحسن كأول اسم.. وقال: كان يزورني كل يوم! لحنت له (الله يعلم) و(الموعد الثاني) و(الله كريم) و(الله يرد خطاك).

قلت ولقد مات طلال مداح وهو يغني (الله يرد خطاك) على المسرح! قال سراج: نعم، وصمت. (وطلبت منه شخصياً أن لا يسترسل في الحديث عن البدر لحبي الشديد لشاعريته وإنسانيته).

ثم قلت لسراج ومن أيضاً؟ قال من ضمنهم الفنان محمد عبده الذي قدّمت له أول ألحاني (ياحبيبي آنستنا) ثم وصفني في الإعلام بأنني مريض نفسي.. وهذا ليس بغريب عليه.

ثم يستطرد سراج ويحكي قصة بداياته هو ومحمد عبده في الفن وذهابهم لطلال مداح ليعرضا عليه فنهما وأصواتهما.. فاستمع لهما طلال وقال لمحمد أنت مطرب ولسراج أنت ملحن.. وكان ديدن طلال هو الصراحة والصدق كما قال لي أستاذنا سراج واقتنع الاثنان بالنتيجة.

سألت أستاذنا سراج ومن غير بدر ومحمد عبده قد نسوك وتخلوا عنك؟ فذكر أشخاصاً عدة، لهم علاقة وطيدة ومن ضمنهم أمراء وأثرياء وذوو نفوذ ولكنهم ماتوا… ولن أذكر أسماءهم لأن الله اختارهم فرحمهم الله.

قلت له وألا يوجد من تذكرك بعد كل ماقدمت؟

قال بلى..

إنه عبدالمجيد عبدالله.. قلت وماذا فعل؟

قال لقد غنى لي عبدالمجيد ٢٠ لحناً في بداياته.. قلت له وما أجملها؟ فقال فوراً: (تخيّل).. (وهي من أعظم الأغاني السعودية في نظري أنا الكاتب)

قلت وماذا بعد؟

قال: (أنا ماشير بالفرقا)، (قالت تعال)، (ماجرت)، … ثم أثنى بشدة على أغنية لم أكن أعرفها وكانت بعنوان: (أعقد صداقة بالنظر مع ساعتي).

قلت وماذا بعد؟ كيف كان عبدالمجيد عبدالله وفيّاً رغم الآخرين.. هل لأنه يتصل بك؟

قال صحيحٌ أنه (حبيّب) ويرسل لي رسائل تبريكات بالجمعة كل أسبوع.. لكنه فعل ماهو أكبر من ذلك..

يقول سراج كان طلال مداح قد مات للتوّ.. وجاءني عبدالمجيد عبدالله لمنزلي وطرق الباب وفتحت له فقال أريدك في كفالة مستعجلة.. فأعطيته بطاقتي المدنية على الفور رغم أني أكره الكفالة والوكالة والشراكة..

وماهي إلا دقائق حتى عاد لي عبدالمجيد بسيّارة* جديدة.. ترجّل منها وسلمني المفتاح..

قلت له ماهذا ياعبدالمجيد؟

قال: “دائماً أتغنى بأغانيك وألحانك في جلساتي وحفلاتي الخاصة وأقبض منها الكثير من الأموال..

هي ألحانك بالأساس…

هذا أقل مما تستحق يا عم سراج”

وانتهى حديث عبدالمجيد..

وكذلك انتهى المقال.

(أما ما يلي المقال فهو رجاء لمعالي المستشار تركي آل الشيخ والذي أظهر لنا اهتماماً غير مسبوق برموز السعودية من رياضيين وفنانين، أقول هو رجاء ليلتفت لأستاذنا سراج عمر .. صاحب أغنية بلادي منار الهدى وصاحب عشرين أغنية وطنية أخرى كان آخرها: ومضى عبدالعزيز.)

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