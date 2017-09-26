26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القصبي: قرار الملك سلمان تاريخي

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعرب الفنان الكوميدي والنجم السعودي ناصر القصبي، عن سعادته بقرار الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال ناصر القصبي مغرداً بهاشتاق “الملك ينتصر لقيادة المرأة” عبر توتير: “وأخيراً قرار تاريخي شكراً سلمان.. شكراً محمد بن سلمان”.

وصدر، مساء الثلاثاء، أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

وتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439 هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

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