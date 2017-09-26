أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وزارة العدل تمنح المراجعين حق تقييم “القضاة” و”كتّاب العدل”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | إزالة 260 سيارة تالفة في القطيف.. والبل...بتاريخ
القطيف – واس :- أزالت بلدية محافظة القطيف 290 سيارة تالفة ، وأنذرت 218 ورشة ضمن حملة مكثفة
-
مقتطفات من حياة أول امرأة سعودية في “أرامكو”....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- سلط تقرير صحفي الضوء على مقتطفات من حياة أول امرأة سعودية عملت في شركة
-
الأمن العام: القبض على أكثر من 60 ألف مخالف ل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت مديرية الأمن العام عن القبض على عشرات الآلاف من المخالفين لنظام الإقامة والعمل
-
بعد أيام من اختيار الفرع الأول.. “البيك” يكشف...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت شركة مطاعم البيك الشهيرة اليوم (الثلاثاء) عن اختيار موقع ثاني فرع لها في