أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»قطري مات مقهورا بعد تعذيبه في سجون الدوحة وسحب جنسيته.. قصة مأسوية يرويها نجله
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