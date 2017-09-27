26 سبتمبر 2017 مـ / موافق 7 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمن العام: القبض على أكثر من 60 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال عام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مديرية الأمن العام عن القبض على عشرات الآلاف من المخالفين لنظام الإقامة والعمل خلال العام الماضي 1438هـ.

وأوضحت أن عدد المقبوض عليهم وصل إلى 60188 مخالفا، حيث شاركت شرط المناطق ودوريات الأمن، وأمن الطرق في عمليات القبض على المخالفين.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الحملات الأمنية مستمرة لتعقب كل مخالف للنظام.

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